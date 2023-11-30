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19:30, 30 ноября 2023 года В Орловской области за кражу мобильного телефона задержали двух мужчин Злоумышленников заключили под стражу.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Верховском районе полицейские задержали двух молодых людей, которые проникли во двор к местному жителю. Парни 2001 и 2004 годов рождения пытались похитить его имущество. В ходе конфликта мужчина выронил телефон. Злоумышленники забрали гаджет и скрылись. Задержать их удалось по горячим следам.



Свои действия парни объяснили желанием поживиться металлом. Ради этого они и пробрались в чужой двор, попутно похитив дорогостоящий гаджет.



Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, возбуждено уголовное дело. Молодые люди будут отвечать за разбой. Им грозит до пяти лет лишения свободы.





Сергей Мерцалов



