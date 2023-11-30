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Главная » Новости

15:00, 30 ноября 2023 года

В центре амбулаторной хирургии в Орле провели более 500 операций

Он работает в поликлинике №2.

Фото: архив "Вести-Орел"

В 2023-м году на базе центра амбулаторной хирургии в поликлинике №2 города Орла провели более 500 операций. Эти вмешательства не требовали госпитализации пациента. Как сообщили в департаменте здравоохранения Орловской области, в основном медики занимаются иссечением жировиков, атером и липом, удалением папиллом и родинок, решением проблем вросших ногтей.

С пациентами работают три врача. В день в центре проводят около девяти операций.
"Мы проводим иссечение доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки, электрокоагуляцией доброкачественных новообразований кожи, резекцию и ушивание ногтевых пластин. Все происходит в операционной под местным наркозом и всего за один день. Сразу после процедуры пациент отправляется домой", – рассказал врач-хирург Дмитрий Рубаник.



Артем Ежаков
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