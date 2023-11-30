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14:30, 30 ноября 2023 года

Орловский психолог дала советы школьникам по подготовке к ЕГЭ

С Ольгой Третьяковой побеседовала корреспондент ГТРК "Орел" Татьяна Тимохина.



Пробный ЕГЭ уже начинает психологическую подготовку выпускника, снижает его тревожность перед испытанием. Также школьников подготавливают в родных учебных учреждениях. Снизить напряжение могут доверительные беседы с педагогами и родителями.

Если тревога нахлынула прямо во время экзамена, то бороться с ней можно разными способами. Самый простой – несколько раз глубоко вдохнуть и выдохнуть, примерно восемь – десять раз. Другой метод – вдох на счет "четыре" и выдох на счет "четыре", и так несколько раз. Можно также зажать правую ноздрю и дышать через левую. Поможет и минутное переключение на какие-нибудь приятные мысли.

На самом экзамене рекомендуется сначала сделать простые задания, затем вернуться к тем, которые вызвали сомнения. К сложным нужно переходить в конце.

Также перед экзаменом не стоит употреблять что-то бодрящее. Успокоительные тоже могут отрицательно сказаться на школьнике. Лучшее средство – выспаться.


Артем Ежаков
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