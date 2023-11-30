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11:45, 30 ноября 2023 года Автопарк орловских школ пополнился на 34 автобуса Торжественная церемония передачи транспорта состоялась в Орле на площади Ленина.



Фото: портал Орловской области

30 ноября Орловская область получила еще 34 школьных автобуса. Транспорт пополнил автопарк образовательных учреждений региона.



- Мы выполняем просьбы, с которыми обращались к нам жители районов - родители, учителя. Все это важнейшая работа - обеспечить доступность современного образования для наших сельских ребят. Создать при этом все условия для безопасности и комфорта детей. При поддержке Правительства Российской Федерации на протяжении всех последних лет мы немало для этого сделали, - сказал губернатор Андрей Клычков.



Глава региона напомнил, что за прошедший период Орловская область получила 236 новых автобусов. Сегодня ключи от нового транспорта также вручили руководителям пяти детских домов и школ-интернатов, где организован подвоз детей.





Сергей Мерцалов



