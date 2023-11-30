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Главная » Новости

10:45, 30 ноября 2023 года

В Орловском округе без света остались несколько населенных пунктов

Последствия непогоды сейчас устраняют 10 аварийных бригад.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловском муниципальном округе без света остались несколько населенных пунктов. Как сообщил глава муниципального округа Роман Жуков, на данный момент частично обесточены деревни Дубовая Роща, Лесная, Малая Куликовка, Тайное, Болотовские Дворы, Сеножать, Шепино, Нижняя Лужна, Хардиково, Мрачев Брод, Новая Деревня.

Нет света в поселках Куликовский, Надежда, Саханский, Зеленый, Александровский, Добрый, Красная Звезда. Без электричества остаются села Спасское, Плещеево, Платоново, Солнцево, Калинино, Новодмитровка, Бакланово и поселок городского типа Знаменка.

- Специалисты Орловского РЭС принимают исчерпывающие меры для ликвидации последствий непогоды, - написал Роман Жуков в соцсетях.


Сергей Мерцалов
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