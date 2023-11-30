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18:00, 30 ноября 2023 года Мост в деревне Тайное под Орлом возводят с опережением графика Работы продолжаются даже в непогоду.







Подрядная фирма "УПМК №22" с опережением строит мост в деревне Тайное. Рабочие бетонируют проезжую часть перехода, а также укрепляют откосы дороги.



Переправу возводят по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". Работы продолжаются даже в непогоду. Для этого подготовили специальные брезентовые укрытия.



Мост будет готов уже к марту, но первые потоки машин и пешеходов пустят в июне, как и планировалось изначально.



С открытием моста жители деревень Касьяновка и Тайное смогут без препятствий и объездов быстро добраться до Северного микрорайона, а паводок перестанет быть проблемой. Старую переправу, которую постоянно затапливало, уберут. А еще планируется пустить маршрутку из Микрорайона до деревни Вязки, и далее через Стальной Конь на Тайное.





Антон Сорокин



