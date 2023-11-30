За ночь на дороги Орла высыпали более 280 тонн пескосоляной смеси
На городских улицах работают 39 единиц спецтехники.
Фото: архив "Вести-Орел"
В ночь на 30 ноября Спецавтобаза вывезла с орловских улиц 90 кубометров снега. На обработку городских дорог от наледи израсходовали 281 тонну пескосоляной смеси.
Как сообщаетпресс-служба мэрии Орла, сегодня днем на очистку города от снега вышли 39 единиц спецтехники и 75 уборщиков. В планах - обработка тротуаров пескосоляной смесью, уборка остановок, пешеходных переходов, набережных и мостов.