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14:00, 30 ноября 2023 года Больше тысячи орловчанок получают пособие за раннюю постановку на учет по беременности Об этом сообщили в Соцфонде.



Фото: архив "Вести-Орел"

1271 женщина в Орловской области получает пособие за раннюю постановку на учет по беременности. Оно назначается, если срок беременности составляет шесть и более недель, а женщина встала на учет в медорганизации в срок до 12 недель. Также с начала года единое пособие назначено на 45528 детей.



В орловском отделении Соцфонда напомнили, что единое пособие назначается в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ по месту жительства или фактического проживания заявителя. В зависимости от уровня доходов семьи размер выплаты составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей. Для женщин, вставших на медицинский учет в ранние сроки беременности, пособие составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.



Оформить заявления на выплаты можно через Госуслуги, а также лично в отделениях Соцфонда или МФЦ.





Артем Ежаков



