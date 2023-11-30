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10:05, 30 ноября 2023 года В Орле суд рассмотрит дело пьяного живодера, выбросившего котят с балкона Один кроха погиб, другой получил тяжелые травмы.



Фото: Ольга Супоневаархив

В Орле в суд передано дело живодера, сбросившего с балкона котят. Судить местного жителя будут по статье 245 УК РФ: жестокое обращение с животными.



Прокуратура Советского района уже утвердила обвинительное заключение против орловца. Установлено, что детенышей кошки фигурант уголовного дела выбросил с пятого этажа, они упали на асфальт. Один малыш погиб, другой получил тяжелые травмы. На момент совершения преступления, орловец был пьян.



- Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает максимальное наказание за указанное деяние в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Орловской области.









Ольга СУПОНЕВА



