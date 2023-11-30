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10:30, 30 ноября 2023 года Декоративный трамвай постоянно останется на улице Ленина в Орле Световую конструкцию установят к новогодним праздникам.



Фото: архив "Вести-Орел"

Световая конструкция в виде трамвая, которую к Новому году установят на улице Ленина в Орел, останется там на постоянной основе. Об этом сообщает региональный информационный портал.



Арт-объект посвятят орловскому трамваю, отметившему юбилей в этом году. Несколько десятков лет назад трамваи ездили в том числе и по улице Ленина.

Город полностью украсят к праздникам к 1 декабря. В областной столице появятся семь елок, каток на площади Ленина. 22 декабря начнет работу традиционная ярмарка в домиках-шале.





Артем Ежаков



