Декоративный трамвай постоянно останется на улице Ленина в Орле
Световую конструкцию установят к новогодним праздникам.
Фото: архив "Вести-Орел"
Световая конструкция в виде трамвая, которую к Новому году установят на улице Ленина в Орел, останется там на постоянной основе. Об этом сообщаетрегиональный информационный портал.
Арт-объект посвятят орловскому трамваю, отметившему юбилей в этом году. Несколько десятков лет назад трамваи ездили в том числе и по улице Ленина.
Город полностью украсят к праздникам к 1 декабря. В областной столице появятся семь елок, каток на площади Ленина. 22 декабря начнет работу традиционная ярмарка в домиках-шале.