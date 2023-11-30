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9:41, 30 ноября 2023 года Роспотребнадзор проверил качество обедов в школах Орловской области Сотни проб блюд проверили на безопасность.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области специалисты Роспотребнадзора проверили еду в школьных столовых. Отобранные пробы, взято их было более 700, проверили на соответствие по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, а также взвесили и измерили их температуру.



- Несоответствующие пробы составили менее 0,3%. По результатам проведения профилактических визитов 81 общеобразовательной организации выданы предписания об устранении нарушений требований санитарного законодательства, - сообщили в пресс-службе Управления Роспотренбнадзора по Орловской области.



В школах Орловщины в текущем учебном году горячее питание получает более 70% детей, двухразовое - более 25%.









Ольга СУПОНЕВА



