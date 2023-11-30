В Орле открывается выставка работ Никаса Сафронова
Экспозиция представлена в музее изобразительных искусств.
Фото: архив "Вести-Орел"
30 ноября в 15:00 в Орловском музее изобразительных искусств открывается выставка Народного художника России Никаса Сафронова "О чем молчат картины". В экспозиции представлено более 50 живописных и графических работ, созданных с конца 1990-х годов до 2021-го года. Зрители увидят пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные сюрреалистические композиции, среди которых полотна в уникальном авторском стиле Dreаm Vision.
Часть полотен будет подсвечена так, как если бы картина светилась изнутри, причем свет меняет оттенки работы.