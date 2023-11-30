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11:00, 30 ноября 2023 года Талантливые орловские спортсмены будут получать увеличенную стипендию Также расширен состав кандидатов на нее.



Фото: архив "Вести-Орел"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о новых мерах поддержки талантливых спортсменов. Как сообщает региональный информационный портал, в регионе расширили состав кандидатов на получение специальной стипендии. В него теперь войдут спортсмены по неолимпийским видам спорта. Значительно вырастет и сама стипендия – с трех до десяти тысяч рублей.



На получение денег будут претендовать 30 спортсменов, отличившихся в Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. Еще 15 стипендий получат спортсмены, показавшие результат по неолимпийским дисциплинам.



Стипендии назначат с 1 января 2024-го года.





Артем Ежаков



