Орловские аграрии намолотили больше четырех миллионов тонн зерна
Отметка собранных культур перевалила за пять миллионов тонн.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орловской области собрано уже пять миллионов тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур. Намолочено 4,1 миллиона тонн зерна. Об этом в ходе прямого эфира в социальных сетях сообщилгубернатор Андрей Клычков. Его слова приводит региональный информационный портал.
Глава региона поблагодарил аграриев за труд и поздравил их с полученным урожаем. Андрей Клычков подчеркнул, что хлеборобам оказывают господдержку. В этом году на возмещение затрат на производство и реализацию зерна впервые направили почти миллиард рублей.