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10:00, 30 ноября 2023 года Орловские аграрии намолотили больше четырех миллионов тонн зерна Отметка собранных культур перевалила за пять миллионов тонн.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области собрано уже пять миллионов тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур. Намолочено 4,1 миллиона тонн зерна. Об этом в ходе прямого эфира в социальных сетях сообщил губернатор Андрей Клычков. Его слова приводит региональный информационный портал.



Глава региона поблагодарил аграриев за труд и поздравил их с полученным урожаем. Андрей Клычков подчеркнул, что хлеборобам оказывают господдержку. В этом году на возмещение затрат на производство и реализацию зерна впервые направили почти миллиард рублей.





Артем Ежаков



