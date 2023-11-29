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20:23, 29 ноября 2023 года Орловская область ожидает 34 автобуса для перевозки школьников Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.



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О том, что в скором времени, в регионе поставят 34 единицы транспорта для перевозки школьников, губернатор Андрей Клычков рассказал в ходе прямого эфира в социальных сетях 29 ноября.



– Сейчас ожидается помимо поступления общественного транспорта еще 34 единицы транспорта для школьников, - отметил глава региона.



Клычков уточнил, что это 22 "ПАЗа" и 12 "Газелей". Всего в регионе 307 автомобилей обслуживают 481 школьный маршрут.









Сергей Силаев



