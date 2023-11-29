В Орле на площади Ленина зальют каток

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20:05, 29 ноября 2023 года
В Орле на площади Ленина зальют катокРабота начнется после окончания украшения главной ели региона.
Фото из архива
Губернатор Орловской области Андрей Клычков в прямом эфире 29 ноября рассказал, что в 2023 году на площади Ленина зальют каток.
– После монтажа елки, окончательного монтажа гирлянд, приступим к монтажу катка, который традиционно будет на центральной площади, - отметил Клычков.
Глава региона напомнил, что елка на главной площади будет высотой 22 метра. Вокруг нее натянут 40-метровый шатер из гирлянд, которые будут подсвечивать всю площадь.
Сергей Силаев
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