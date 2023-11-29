Главная » Новости



19:45, 29 ноября 2023 года Орловцам рассказали, как выбрать новогодний подарок и не разориться Цены нужно изучать внимательно.







Согласно исследованию ВЦИОМ, на подарки к 2023 году жители России потратили в среднем 15 тысяч рублей. Особое внимание местные жители обращают на акции, которые позволяют не пробить дыру в бюджете, однако не все орловцы верят в честность "выгодных предложений".



– Как правило, перед праздниками цены сначала задираются, а потом делаются скидки, - поделился мнением орловец.



Каждый желающий может проверить, действительно ли товар на полке со скидкой. Для этого можно обратиться к управляющему. Однако в Роспотребнадзоре возможность. Рекомендуют не пренебрегать, поскольку ценообразование в период акций – вопрос порядочности продавца.



– Если продавец цену завысил перед акцией, а во время акции он ее снизил до той стоимости, которая была изначально, привлечь к ответственности, к гражданско-правовой, к административной, продавца невозможно, - рассказала начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Орловской области Ольга Гаврилова.



ВЦИОМ уже составил "черный список" подарков. В него вошли кружки, сувениры, фотографии, косметика. Подробности – в сюжете Марии Семак.





Мария Семак



