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Главная » Новости

18:45, 29 ноября 2023 года

В Ливенской детской поликлинике ждут врачей-педиатров

Новое медучреждение открыли в сентябре 2023 года.



В сентябре 2023 года детей начали принимать в новом здании, которое построили с нуля. Почти полностью обновилось и оборудование, на эти цели потрачено 183 миллиона рублей. Средства выделены в рамках национального проекта "Здравоохранение".

Всего куплено более двухсот единиц техники. Все кабинеты узких специалистов оборудованы современной медицинской аппаратурой российского производства, которая ни в чем не уступает зарубежным аналогам.

Конечно, раньше было не так. Здесь кругом кафель, Соблюдены нормы СанПина, работать здесь просто прекрасно, - рассказал детский хирург Ливенской ЦРБ Евгений Швыгин.

Кроме детей Ливенского района, поликлиника принимает пациентов из Должанского и других муниципалитетов области.

Естественно тоже оказываем помощь людям из наших прикрепленных районов. Детки приезжают к нам и из Колпны, и из Красной Зари, и из части Верховского и Покровского районов, - рассказал главный врач Ливенской ЦРБ Вадим Сезин.

У Ливенской детской поликлиники есть новое здание, современная аппаратура. Однако не хватает врачей-педиатров, которых здесь ждут.


Елена Литинская
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