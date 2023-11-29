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18:45, 29 ноября 2023 года В Ливенской детской поликлинике ждут врачей-педиатров Новое медучреждение открыли в сентябре 2023 года.







В сентябре 2023 года детей начали принимать в новом здании, которое построили с нуля. Почти полностью обновилось и оборудование, на эти цели потрачено 183 миллиона рублей. Средства выделены в рамках национального проекта "Здравоохранение".



Всего куплено более двухсот единиц техники. Все кабинеты узких специалистов оборудованы современной медицинской аппаратурой российского производства, которая ни в чем не уступает зарубежным аналогам.



– Конечно, раньше было не так. Здесь кругом кафель, Соблюдены нормы СанПина, работать здесь просто прекрасно, - рассказал детский хирург Ливенской ЦРБ Евгений Швыгин.



Кроме детей Ливенского района, поликлиника принимает пациентов из Должанского и других муниципалитетов области.



– Естественно тоже оказываем помощь людям из наших прикрепленных районов. Детки приезжают к нам и из Колпны, и из Красной Зари, и из части Верховского и Покровского районов, - рассказал главный врач Ливенской ЦРБ Вадим Сезин.



У Ливенской детской поликлиники есть новое здание, современная аппаратура. Однако не хватает врачей-педиатров, которых здесь ждут.





Елена Литинская



