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15:30, 30 ноября 2023 года

Сотрудники филиала фонда "Защитники Отечества" помогли орловскому бойцу СВО

После тяжелого ранения он проходит лечение по методу Илизарова.

Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Участнику СВО Алексею потребовалась помощь для поездки в Москву, где ему необходимо было решить юридические вопросы с частной военной компанией. Мужчина проживает в отдаленном районе Орловщины и с трудом самостоятельно передвигается. На помощь ему пришли сотрудники орловского филиала фонда "Защитники Отечества". Они договорились с местной администрацией, чтобы участнику СВО выделили транспорт от дома до железнодорожного вокзала Орла и обратно. В Москве раненого бойца сопровождал волонтер.

После поездки Алексей посетил филиал фонда. Он подал пакет документов для получения удостоверения ветерана боевых действийи поблагодарил за заботливое отношение своего координатора Анастасию. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла". 


Сергей Мерцалов
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