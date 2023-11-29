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17:00, 29 ноября 2023 года На поддержку бойцов СВО и их семей в Орловской области направят более 320 миллионов рублей Вопрос принятия бюджета губернатор обсудил с представителями фракций.



Фото: Михаил Вдовин

Глава региона Андрей Клычков обсудил с представителями орловских фракций областной бюджет и принятые поправки к нему. Об этом сообщил заместитель председателя Орловского облсовета Михаил Вдовин.



Как сообщил Вдовин, увеличены расходы на обеспечение безопасности населения. Усилена поддержка участников СВО и членов их семей, всего на эти цели планируется направить 326 миллионов рублей.



Также на 500 миллионов рублей увеличены расходы на строительство и ремонт дорог, особенно на селе, на 100 миллионов увеличены расходы на лекарства для льготников.





Сергей Силаев



