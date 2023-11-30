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7:30, 30 ноября 2023 года В Орловской области работает "горячая линия" по профилактике ВИЧ Вопросы от орловцев принимают до 5 декабря.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области работает "горячая линия" по профилактике ВИЧ. Она приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИДом и Всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД".



На вопросы о мерах профилактики и диагностики ВИЧ-инфекции отвечают специалисты регионального Центра гигиены и эпидемиологии. Звонки принимают в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по следующим номерам:



- отдел эпиднадзора Управления Роспотребнадзора - 8 (4862) 42-91-82, 8 (4862) 42-37-75;

- эпидотдел Центра гигиены и эпидемиологии - 8 (4862) 77-06-89;

- Центр гигиены и эпидемиологии - 8 (4862) 75-02-76.



Также необходимую информацию можно найти на сайтах СТОПВИЧСПИД.РФ и o-spide.ru или получить по телефону Единого Консультационного центра Роспотребнадзора - 8-800-555-49-43.





Вести-Орёл



