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7:30, 30 ноября 2023 года
В Орловской области работает "горячая линия" по профилактике ВИЧВопросы от орловцев принимают до 5 декабря.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орловской области работает "горячая линия" по профилактике ВИЧ. Она приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИДом и Всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД".
На вопросы о мерах профилактики и диагностики ВИЧ-инфекции отвечают специалисты регионального Центра гигиены и эпидемиологии. Звонки принимают в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по следующим номерам:
- отдел эпиднадзора Управления Роспотребнадзора - 8 (4862) 42-91-82, 8 (4862) 42-37-75;
- эпидотдел Центра гигиены и эпидемиологии - 8 (4862) 77-06-89;
- Центр гигиены и эпидемиологии - 8 (4862) 75-02-76.
Также необходимую информацию можно найти на сайтах СТОПВИЧСПИД.РФ и o-spide.ru или получить по телефону Единого Консультационного центра Роспотребнадзора - 8-800-555-49-43.
Вести-Орёл
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