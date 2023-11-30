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8:00, 30 ноября 2023 года На Международной выставке "Россия" расскажут о ратном подвиге орловцев Живая экспозиция работает в орловском павильоне до 3 декабря.



Фото: портал Орловской области

С 28 ноября по 3 декабря гости орловской экспозиции смогут узнать о Городе воинской славы и первого салюта, о мужестве и героизме защитников Родины, тружеников тыла. Найти ответы на интересующие вопросы помогут орловские поисковики и волонтеры, одетые в форму бойцов Красной Армии. Также они расскажут о поисковом движении на Орловщине.



В орловском павильоне транслируют фильмы об освобождении Орла и партизанском движении на территории нашего региона. Кроме того, здесь можно сделать фото на память. Об этом сообщает инфопортал Орловской области.







Сергей Мерцалов



