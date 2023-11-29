В Орле на оперштабе обсудили вопрос безопасности в новогодние праздники
Речь шла и об усилении мер по борьбе с мошенничеством.
Фото: пресс-служба правительства региона
Заседание оперштаба Орловской области прошло в областной администрации 29 ноября. В нем приняли участие руководители структур и правоохранительных органов.
В ходе работы участники обсудили вопросы безопасности в регионе на новогодние праздники. Также речь шла об усилении мер по борьбе с мошенничеством и телефонным терроризмом, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Также участники заседания уделили пристальное внимание работе по выявлению тех, кто незаконно находится на территории страны.