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16:30, 29 ноября 2023 года

В Орле на оперштабе обсудили вопрос безопасности в новогодние праздники

Речь шла и об усилении мер по борьбе с мошенничеством.

Фото: пресс-служба правительства региона

Заседание оперштаба Орловской области прошло в областной администрации 29 ноября. В нем приняли участие руководители структур и правоохранительных органов.

В ходе работы участники обсудили вопросы безопасности в регионе на новогодние праздники. Также речь шла об усилении мер по борьбе с мошенничеством и телефонным терроризмом, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Также участники заседания уделили пристальное внимание работе по выявлению тех, кто незаконно находится на территории страны.


Сергей Силаев
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