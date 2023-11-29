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16:30, 29 ноября 2023 года В Орле на оперштабе обсудили вопрос безопасности в новогодние праздники Речь шла и об усилении мер по борьбе с мошенничеством.



Фото: пресс-служба правительства региона

Заседание оперштаба Орловской области прошло в областной администрации 29 ноября. В нем приняли участие руководители структур и правоохранительных органов.



В ходе работы участники обсудили вопросы безопасности в регионе на новогодние праздники. Также речь шла об усилении мер по борьбе с мошенничеством и телефонным терроризмом, сообщили в пресс-службе областного правительства.



Также участники заседания уделили пристальное внимание работе по выявлению тех, кто незаконно находится на территории страны.





Сергей Силаев



