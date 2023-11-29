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20:15, 29 ноября 2023 года В Орле презентовали комедийный сериал "Гостишка" Первую серию показали в театре "Свободное пространство".





Фото: архив "Вести-Орел"

В театре "Свободное пространство" презентовали комедийный сериал "Гостишка". Режиссером и автором сценария стал Евгений Григорьев. Действие сериала вращается вокруг жизни провинциальной гостиницы, ее персонала и постояльцев.



Участие в создании проекта приняли орловские операторы и актеры трех городских театров.



Съемки начались в августе и прошли в Орле. Пока что отснята только первая серия. Запланированы еще восемь.





Эва Стасюлевич



