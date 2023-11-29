Первую серию показали в театре "Свободное пространство".
Фото: архив "Вести-Орел"
В театре "Свободное пространство" презентовали комедийный сериал "Гостишка". Режиссером и автором сценария стал Евгений Григорьев. Действие сериала вращается вокруг жизни провинциальной гостиницы, ее персонала и постояльцев.
Участие в создании проекта приняли орловские операторы и актеры трех городских театров.
Съемки начались в августе и прошли в Орле. Пока что отснята только первая серия. Запланированы еще восемь.