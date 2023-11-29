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18:15, 29 ноября 2023 года

Орловские школьники продолжают знакомство с радиоспектаклями

Проект "Литературная волна" перенес произведения писателей-орловцев с бумаги на диски.



В честь 95-летия Орловского радио ГТРК "Орел" совместно с театром "Свободное пространство" и общественной организацией "Русская провинция" реализует театральный радиопроект "Литературная волна". Его поддержал Президентский фонд культурных инициатив.

В рамках проекта подготовлен первый аудиосборник произведений писателей-орловцев, который выпущен на СD. Рассказы Ивана Тургенева, Леонида Андреева, Николая Лескова, Ивана Бунина, Михаила Пришвина прочитали Заслуженные артисты России Валерий Лагоша и Маргарита Рыжикова, артисты театра "Свободное пространство" Михаил Артемьев, Олеся Балабанова, Альберт Мальцев.

В подарок слушателям вручают диски с записью всех спектаклей. 500 экземпляров разошлись по рукам. Также аудиоверсии рассказов доступны в социальных сетях и на сайте "Вести-Орел".


Татьяна Тимохина
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