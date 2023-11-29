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14:33, 29 ноября 2023 года Столыпин, гибель приказчика и при чем здесь красный: страницы истории Красного моста в Орле Главную городскую переправу откроют после реконструкции 30 ноября.



Фото: архив "Вести-Орел"

Уже завтра, 30 ноября, состоится долгожданное для жителей Орла событие - после реконструкции откроют Красный мост, главную городскую переправу.



Этого момента орловцы ждали больше двух с половиной лет. Пока завершаются последние приготовления, давайте вспомним самые интересные факты из истории Красного моста.

ПЕРВЫЙ КАМЕННЫЙ МОСТ

Раньше все переправы через реки Оку и Орлики строились из дерева, во время паводков их смывало. В 1873 году Орловская городская дума приняла решение о создании комиссии по устройству постоянных мостов. Через два года был одобрен план возведения каменного моста, его утвердили в Министерстве путей сообщения. На должность главного инженера в марте 1876 года пригласили Александра Ильича Лебединского. За работы отвечало Общество брянских заводов. Строительство провели в самые сжатые сроки.



Испытание железных конструкций моста через Оку прошло 17 февраля 1879 года. Полученные результаты признали удовлетворительными. Комиссия разрешила открыть мост "для постоянного движения экипажей и пешеходов". Его назвали Мариинским в честь супруги императора Александра II.



ГИБЕЛЬ ПРИКАЗЧИКА

Однако уже через несколько дней произошел несчастный случай. О нем корреспонденту сайта "Вести-Орел" рассказали в Госархиве Орловской области.

22 февраля 1879 года с Мариинского моста упал приказчик из мясных рядов. От полученных травм он скончался в больнице. Выяснилось, что причиной трагедии стало отсутствие перил, которые к тому моменту еще изготавливали на питерском заводе "СанГалле". Городские власти распорядились временно установить деревянные перила.

ПРАЗДНИЧНОЕ УРА

Торжественное освящение моста в Орле состоялось 2 марта 1882 года. Значимое для города событие посетил Аркадий Столыпин - отец будущего председателя Совета министров России Петра Столыпина. На праздник пришло много людей, присутствовали все высшие гражданские и военные чины, духовенство с иконами и хоругвями, войска. Торжества продолжились у здания орловской городской Думы, где выступил генерал-адъютант Аркадий Столыпин. Он произнес тост во здравие императора Александра III и императрицы Марии Александровны. После его речи крики "Ура!" не смолкали 20 минут. Как писали в орловских газетах того времени, в городе во время праздника "соблюдался образцовый порядок".



Мариинский мост, украшенный ажурным литьем и чугунной табличкой с его названием, стал одной из главных достопримечательностей Орла и основной транспортной артерией города. С ноября 1898 года по нему стали ходить трамваи.



А ПОЧЕМУ КРАСНЫЙ?

Свое современное название - Красный - мост получил 12 июля 1919 года. Его переименовали по решению Орловского горисполкома во время первой волны большевистских переименований. Летом 1926 года переправу закрыли на ремонт, а в 1938 году уложили новые пути. В процессе реконструкции ширину трамвайной колеи увеличили с 1 000 до 1 524 миллиметров.

ВОЕННЫЕ ГОДЫ

Во время отступления из Орла, в августе 1943, Красный мост взорвали фашисты. Металлические конструкции упали в Оку, однако опоры остались нетронутыми. За три месяца красноармейцы возвели временную высоководную деревянную переправу. Как сообщается в летописи Орла, новый железобетонный мост через Оку построили в 1949 году.





Сергей Мерцалов



