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14:31, 29 ноября 2023 года

Андрей Клычков встретился с начальником Московской железной дороги Валерием Танаевым

Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.

Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 29 ноября встретился с начальником Московской железной дороги Валерием Танаевым. Рабочая встреча состоялась в областной администрации. 

В рамках встречи обсуждались перспективы сотрудничества. Было отмечено, что в регионе налажено тесное взаимодействие с ОАО "РЖД" в вопросах пассажирской инфраструктуры, организации грузовых перевозок, а также инвестиционной и налоговой деятельности.

Железная дорога сегодня очень востребована. Она остается самым удобным видом транспорта для населения, а также активно используется в части грузовых перевозок, - сказал Андрей Клычков.

Губернатор вручил начальнику Московской железной дороги Валерию Танаеву и председателю профсоюза на Московской железной дороге Дмитрию Шуплянскому памятную медаль "За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи "#МЫВМЕСТЕ" и юбилейный знак "85 лет Орловской области".

 



Сергей Силаев
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