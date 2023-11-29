Главная » Новости



14:31, 29 ноября 2023 года Андрей Клычков встретился с начальником Московской железной дороги Валерием Танаевым Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.



Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 29 ноября встретился с начальником Московской железной дороги Валерием Танаевым. Рабочая встреча состоялась в областной администрации.



В рамках встречи обсуждались перспективы сотрудничества. Было отмечено, что в регионе налажено тесное взаимодействие с ОАО "РЖД" в вопросах пассажирской инфраструктуры, организации грузовых перевозок, а также инвестиционной и налоговой деятельности.



– Железная дорога сегодня очень востребована. Она остается самым удобным видом транспорта для населения, а также активно используется в части грузовых перевозок, - сказал Андрей Клычков.



Губернатор вручил начальнику Московской железной дороги Валерию Танаеву и председателю профсоюза на Московской железной дороге Дмитрию Шуплянскому памятную медаль "За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи "#МЫВМЕСТЕ" и юбилейный знак "85 лет Орловской области".









Сергей Силаев



