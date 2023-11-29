Главная » Новости



19:30, 29 ноября 2023 года В Ливнах планируют технически переоснастить краеведческий музей На новое оборудование из федерального бюджета выделили 2,6 миллиона рублей.



Фото: архив "Вести-Орел"

В 2024 году в Ливнах оснастят новым оборудованием краеведческий музей. Как сообщила начальник отдела по культуре и искусству Людмила Альшанова из федерального бюджета уже выделено 2,6 миллиона рублей.



Планируется приобрести современные витрины, переносные выставочные системы, стеллажи для хранения предметов основного фонда, системы поддержания оптимального температурно-влажностного режима, мультимедийное оборудование. Как пишет "ПРИНТ-ТВ", в залах природы, этнографии, а также в зале выдающихся земляков полностью заменят витрины.





Сергей Мерцалов



