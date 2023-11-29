Юные орловцы показали свои достижения в цифровых технологиях
В областной столице прошел молодежный форум профориентаций и IT-специальностей.
В Орле прошел молодежный форум профориентаций и IT-специальностей. Образовательную площадку разделили на три сектора: выставочный, ознакомительный и интерактивный.
Участниками стали больше тысячи человек. Для них организовали лекции с уникальными вводными по компьютерной графике с использованием нейросетей, а также выставку разработок: от умных камер, способных распознавать и запоминать лица, до робофутбола.