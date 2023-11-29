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19:15, 29 ноября 2023 года Юные орловцы показали свои достижения в цифровых технологиях В областной столице прошел молодежный форум профориентаций и IT-специальностей.







В Орле прошел молодежный форум профориентаций и IT-специальностей. Образовательную площадку разделили на три сектора: выставочный, ознакомительный и интерактивный.



Участниками стали больше тысячи человек. Для них организовали лекции с уникальными вводными по компьютерной графике с использованием нейросетей, а также выставку разработок: от умных камер, способных распознавать и запоминать лица, до робофутбола.





Екатерина Габова



