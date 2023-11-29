На Орловщине увеличат зарплату пожарных и спасателей
Постановление подписал губернатор Андрей Клычков.
Фото: архив "Вести-Орел"
Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал документ о внесении изменений в постановление правительства региона, касающееся оплаты труда работников государственных казенных учреждений ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Размер компенсационных выплат для работников сферы обеспечения пожарной безопасности вырастет до 10%, а для спасателей, работающих в области предупреждения и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера, ГО – до 15% от окладного фонда. Размер стимулирующих выплат вырастет до 113% и до 78% соответственно.
Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года