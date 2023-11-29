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12:31, 29 ноября 2023 года На Орловщине увеличат зарплату пожарных и спасателей Постановление подписал губернатор Андрей Клычков.



Фото: архив "Вести-Орел"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал документ о внесении изменений в постановление правительства региона, касающееся оплаты труда работников государственных казенных учреждений ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.



Размер компенсационных выплат для работников сферы обеспечения пожарной безопасности вырастет до 10%, а для спасателей, работающих в области предупреждения и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера, ГО – до 15% от окладного фонда. Размер стимулирующих выплат вырастет до 113% и до 78% соответственно.



Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года





Артем Ежаков



