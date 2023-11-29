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15:00, 29 ноября 2023 года Сестры Аверины дали советы юным орловским гимнасткам Титулованные спортсменки побеседовали с корреспондентом ГТРК "Орел" Анастасией Тычинской.







Известные российские гимнастки Дина и Арина Аверины поделились своим опытом с юными орловскими спортсменами. Они стали почетными гостями Всероссийских соревнований по художественной гимнастике "Феникс".



Сестры Аверины – обладательницы многочисленных титулов и медалей, в том числе олимпийских. Они являются самыми титулованными гимнастками в мировой истории.



В беседе с корреспондентом ГТРК "Орел" Анастасией Тычинской гимнастки посоветовали родителям, которые настаивают на обучении ребенка этому виду спорта, прислушиваться к желаниям детей и не заставлять их заниматься нелюбимым делом. Если ребенок обладает хорошими данными для художественной гимнастики, с ним можно ненавязчиво поговорить и попробовать убедить посещать тренировки. Сами гимнастки должны обладать трудолюбием, дисциплиной и работоспособностью.





Анастасия Тычинская



