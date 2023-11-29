Главная » Новости



12:00, 29 ноября 2023 года В Орле продолжается уборка улиц от снега В ней задействованы 38 единиц техники и 80 уборщиков.



Фото: архив "Вести-Орел"

29 ноября в Орле продолжается уборка улиц от снега и обработка дорог. Ночью "Спецавтобаза" вывезла 210 кубометров снега и использовала 234 тонны пескосолянки.



Как сообщили в городской администрации, днем в уборке участвуют 80 уборщиков. Им помогают 38 единиц техники: по 11 комбинированных дорожных машин и самосвалов, 12 тракторов и четыре погрузчика. Планы работ остаются прежними – это обработка и расчистка тротуаров, подходов к мостам, лестниц, остановок.





Артем Ежаков



