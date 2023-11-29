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Главная » Новости

11:30, 29 ноября 2023 года

На Орловщине утвердили план сокращения госдолга

Постановление правительства региона подписал губернатор Андрей Клычков.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области утвердили долговую политику региона на 2024-й год и на плановый период 2025-го и 2026-го годов. Постановление опубликовано на областном информационном портале.

Из документа следует, что на начало текущего года госдолг Орловщины составил чуть более 22 миллиардов рублей. В этой цифре нет задолженности по рыночным заимствованиям. За 2018 – 2022 годы долю госдолга по отношению к собственным доходам региона удалось снизить на треть. Госдолг составил 74,5% от налоговых и неналоговых доходов казны региона, что соответствует требованиям Бюджетного кодекса России. В 2023-м году исполнение долговых обязательств области велось своевременно и в полном объеме.

Основными целями долговой политики региона стали поддержание объема долговых обязательств области на экономически безопасном уровне, обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств и их минимально возможной стоимости обслуживания. Задачами являются снижение уровня госдолга, оптимизация его структуры и так далее.
"Реализация долговой политики Орловской области в 2024 – 2026 годах будет направлена на сокращение госдолга в соответствии с графиками погашения реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, погашением бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета в следующих объемах: в 2024 году – 1 млрд 418 млн рублей, в 2025 году – 169,4 миллиона рублей, в 2026 году – 169,4 миллиона рублей за счет мобилизации собственных доходов областного бюджета", – следует из текста документа.
Основными рисками в этой работе называются недополучение доходов областного бюджета, рост процентных ставок.


Артем Ежаков
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