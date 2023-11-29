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Главная » Новости

13:00, 29 ноября 2023 года

Полторы тысячи орловцев решают вопросы ЖКХ через приложение "Госуслуги. Дом"

Мобильный помощник значительно упрощает решение ряда бытовых вопросов.



Программой "Госуслуги. Дом" уже воспользовались больше 50 тысяч россиян. Полторы тысячи из них – орловцы. Приложение систематизировано для компаний и обычных пользователей.

Программа позволяет жителям многоквартирных домов оперативно подавать заявки в управляющие организации и следить за их исполнением, передавать показания установленных счетчиков, оплачивать счета за ЖКХ и многое другое. Авторизоваться можно через подтвержденную учетную запись на портале "Госуслуги". Данные о недвижимости загружаются автоматически. В случае отсутствия информации нужно вписать данные самостоятельно и направить заявку в мобильном приложении".

Скачать приложение можно через AppStore, Google Play и AppGallery.


Екатерина Габова
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