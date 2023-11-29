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10:08, 29 ноября 2023 года В Мценском районе отремонтируют Тельченский дом культуры Ремонт запланирован на 2024 год и обойдется в 6,5 миллиона рублей.



Фото: администрация Мценского района

В 2024 году ремонт ждет дом культуры в селе Тельчье Мценского района. Здание приведут в порядок в рамках нацпроекта "Культура", выделено 6,5 миллиона рублей.



Ремонт начнется в апреле и к июню 2024-го завершится. Какая именно фирма возьмется за работу станет ясно уже к концу этого года.



- В рамках капремонта в здании дома культуры будут обновлены стены, потолки и полы, отремонтированы входные группы и заменены двери, а также будет осуществлен комплекс электромонтажных работ, - сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.









Ольга СУПОНЕВА



