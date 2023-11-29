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14:00, 29 ноября 2023 года

Орловские спасатели начали круглосуточное дежурство на водоемах

В регионе проходит профилактическая акция "Безопасный лед".



В Орловской области уже есть случай, когда человек проваливался под лед. Трагедия едва не случилась в поселке Дубки. 59-летнему рыбаку не дали утонуть очевидцы.

Для предотвращения таких случаев в регионе идет акция "Безопасный лед". Она продолжится до момента вскрытия водоемов ото льда. Спасатели начали круглосуточное дежурство на реках и озерах, а также проводить профилактические мероприятия, такие как раздача листовок, проведение бесед и информирования населения об опасности замерзших водоемов.

В данный момент толщина льда на Оке составляет всего два сантиметра. Безопасная отметка – минимум 10 сантиметров. Опасны места около берега, там, где есть заросли камыша и кустарника, участки под мостами.

За прошлый зимний сезон на льду погибло три человека, спасли более 10 человек. Были случаи настоящего героизма – в поселке Нижняя Лужна школьник Дмитрий Мороз, не умея плавать, прыгнул в воду следом за другом и вытащил его.


Антон Сорокин
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