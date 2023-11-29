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13:30, 29 ноября 2023 года

За пять лет на Орловщине построили 59 ФАПов

Еще 18 фельдшерско-акушерских пунктов было отремонтировано.

Фото: архив "Вести-Орел"

С 2018 года в Орловской области построили 9 капитальных и 50 модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Теперь орловцы могут оперативно получать необходимые консультации и помощь, пройти осмотр, измерить давление - в удаленных от райцентров селах это особенно важно. Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков.

- Посещая районы Орловщины, во время общения с местными жителями практически всегда поднимается тема здравоохранения. Особенно это важно для людей старшего возраста, которым регулярно требуется квалифицированная медицинская помощь и лекарства. В небольших и отдаленных населенных пунктах эти вопросы решаются в ФАПе, именно поэтому мы в своей работе уделяем этим объектам особое внимание, - подчеркнул глава региона.

Также он отметил, что проект "ФАПтека", стартовавший в регионе этим летом, уже высоко оцененили на федеральном уровне.

- Теперь сельские жители без труда могут купить простые безрецептурные препараты в местном ФАПе. Отдельные слова благодарности хочу сказать ГУП "Орелфармация", которое сразу же активно подключилось к реализации проекта, и оперативно снабжает все "ФАПтеки" лекарствами, - отметил Андрей Клычков. До конца года в Орловской области появится 300 ФАПтек.


Сергей Мерцалов
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