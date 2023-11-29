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9:00, 29 ноября 2023 года

Суд в Орле оправдал директора фирмы-застройщика

Мужчине вменяли мошенничество со средствами дольщиков.

Фото: архив "Вести-Орел"

Заводской районный суд Орла оправдал директора ООО "Регионстрой". Ему вменялось мошенничество в особо крупном размере. Обвинение настаивало на том, что организация получила от дольщиков более 355 миллионов рублей на строительство двух домов (г. Орел, ул. Родзевича-Белевича, 5; д. Образцово, ул. Изумрудная, 2), но подсудимый исполнять свои обязательства не собирался и похитил деньги. Позднее фирму признали банкротом.

В свою защиту мужчина заявил, что строительство домов было почти закончено, но в 2018-м году компания попала в финансовый кризис. Позднее фирма ввела в эксплуатацию дом по улице Родзевича-Белевича.

В свете этих фактов Фемида посчитала, что застройщик заслуживает оправдания. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


Артем Ежаков
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