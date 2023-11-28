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21:00, 28 ноября 2023 года Семь единиц оружия изъяли росгвардейцы у орловцев за неделю С 20 по 26 ноября проведено около 70 проверок.



Фото: архив

Сотрудники управления Росгвардии по Орловской области с 20 по 26 ноября провели порядка 70 плановых проверок владельцев оружия, по результатам которых составили 12 административных протоколов.



Также правоохранители приняли более 250 заявлений на оказание госуслуг в сфере оборота оружия , выдали более 170 лицензий и разрешений и изъяли семь единиц оружия.



– Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Орловской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства, за 30 суток до окончания действия разрешения, - напомнили в пресс-службе управления Росгвардии по Орловской области.





Сергей Силаев



