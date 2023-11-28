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20:30, 28 ноября 2023 года Дома орловцев все еще греют русские печи Местные жители готовят еду как раньше и принимают туристов.







В Орловской области еще остались дома, где сохранилась русская печь. Например, Алексей Лазовский из Ростова купил в орловской глубинке небольшой домик с печкой.



– Хотел именно лес, чтоб жить в лесу, чтобы вокруг деревья были, не так как в Ростовской области - степи, а именно лес. Нашел такой домик, познакомился с хорошими людьми, - поделился житель Хотынецкого района.



А орловец Василий Нелюдимов соорудил печь собственными руками. Как рассказал мужчина, перед возведением избы необходимо сложить фундамент. После этого можно планировать все остальное.



– Здесь хитростей много, конечно. Вот у пота задняя сторона должна быть повыше, сантиметров на пять. И также здесь сделано все так, чтобы дым выходил вверх. Здесь дым идет, вон туда за заслонку и прямиком через трубу, - пояснил Василий Нелюдимов.



Орловец отметил, что раньше по запаху, который распространялся из печной трубы, можно было узнать, что соседи едят на завтрак или ужин.



В селе Ильинское Хотынецкого района домов с русскими печами осталось десять. Туристы из городов приезжают сюда, чтобы полечиться печным паром или просто отдохнуть.





Эльза Ахмедбекова



