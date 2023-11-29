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10:30, 29 ноября 2023 года Орловец Виталий Гребенник стал призером международного хакатона по искусственному интеллекту В соревнованиях приняли участие более двух тысяч человек.



Фото: "Россия – страна возможностей"

В Москве наградили победителей и призеров международного хакатона "Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект". Соревнование такого формата стало первым в истории и собрало более двух тысяч участников из России, Китая, Германии и других стран. Победители разделили призовой фонд в 10 миллионов рублей.



Участники разрабатывали решения в десяти кейсах. В каждой задаче команды боролись за один миллион рублей. За первое место присуждалось – 500 тысяч, за второе – 300 тысяч, за третье – 200 тысяч.



Одну из задач на распознавание объектов инфраструктуры разработал центр прикладного ИИ Сколтеха. Участники должны были разработать алгоритм на основе методов машинного обучения, который решает задачу семантической сегментации дорог и зданий по спутниковым снимкам. Третье место в кейсе занял участник команды "Magic City" Виталий Гребенник из Орловской области.





Сергей Силаев



