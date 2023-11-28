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17:49, 28 ноября 2023 года Андрей Клычков проведет прямую линию 4 декабря Глава региона ответит на вопросы жителей.



Фото из архива

Андрей Клычков ответит на вопросы орловцев 4 декабря. Прямая линия начнется в 15.00.



Задать вопросы можно по электронной почте voprosgubernatoru@adm.orel.ru или в комментариях сообщества "Орловская область", сообщает пресс-служба правительства региона. Видео- и аудиовопросы принимаются в мессенджерах (Telegram и Viber) по номеру 8(920) 282-36-47.



Также будет запущен колл-центр. Задать вопросы по телефону +7 (4862) 76-10-28 можно в будни с 09.00 до 18.00. При отправке вопроса нужно оставить контактные данные.







Сергей Силаев



