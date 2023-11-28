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16:52, 28 ноября 2023 года В Орловской области возбудили уголовное дело против специалистов "Орелгосзаказчика" Их обвиняют в превышении должностных полномочий.





Следствие установило, что в июле 2021 года "Орелгосзаказчик" и "Орелоблэнерго" заключили контракт на установку фонарей в Залегощенском, Верховском и Краснозоренском районах Орловской области. "Орелоблэнерго" заключило контракт с субподрядчиком на сумму 3,7 миллиона рублей. Проектная документация предусматривала светильники, которые не выпускались с 2013 года.



– В ходе выполнения работ подрядчиком установлены светильники иной марки, которые по своим характеристикам оказались лучше указанных в проектно-сметной документации, и которые, в то же время, соответствовали ее требованиям, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.



Должностные лица "Орелгосзаказчика" не согласовали установку более качественных фонарей, в результате чего "Орелоблэнерго" расторг контракт с субподрядчиком. Юридическое лицо понесло убытки в размере 3,7 миллиона рублей.



Уголовное дело направлено в суд. Его возбудили на основании материалов прокуратуры Орловской области.





Сергей Силаев



