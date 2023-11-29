среда 29.11.2023 18:12:05 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

14:30, 29 ноября 2023 года

По заявке мобилизованного орловца жители Тросны собрали большую посылку

На фронт доставят зимнюю форму, приборы ночного видения, рации и буржуйки.

Фото: администрация Троснянского района

Как сообщили в администрации Троснянского района, ребятам передали много продуктов, в том числе чай, кофе, крупы, тушенку, кондитерские изделия, фрукты, овощи и мед. Бойцам также доставят медикаменты, одеяла, зимние сапоги, шапки, стройматериалы, фонарики и бензопилу. Добрым словом военных поддержали школьники. Дети подготовили письма и рисунки, а коллектив Троснянской школы-интерната отправил на передовую маскировочную сеть и домашнюю выпечку.

В райадминистрации поблагодарили всех, кто внес вклад в общее дело - глав сельских поселений, руководителей трудовых коллективов, образовательных учреждений, жителей сел и деревень.


Сергей Мерцалов
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.