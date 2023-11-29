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14:30, 29 ноября 2023 года По заявке мобилизованного орловца жители Тросны собрали большую посылку На фронт доставят зимнюю форму, приборы ночного видения, рации и буржуйки.



Фото: администрация Троснянского района

Как сообщили в администрации Троснянского района, ребятам передали много продуктов, в том числе чай, кофе, крупы, тушенку, кондитерские изделия, фрукты, овощи и мед. Бойцам также доставят медикаменты, одеяла, зимние сапоги, шапки, стройматериалы, фонарики и бензопилу. Добрым словом военных поддержали школьники. Дети подготовили письма и рисунки, а коллектив Троснянской школы-интерната отправил на передовую маскировочную сеть и домашнюю выпечку.



В райадминистрации поблагодарили всех, кто внес вклад в общее дело - глав сельских поселений, руководителей трудовых коллективов, образовательных учреждений, жителей сел и деревень.





Сергей Мерцалов



