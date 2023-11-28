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17:00, 28 ноября 2023 года Первый этап диспансеризации прошли 200 тысяч орловцев Более 35 тысяч человек получили направление на углубленную диагностику.



Фото: архив "Вести-Орел"

В 2023-м году первый этап диспансеризации и профилактические осмотры прошли порядка 200 тысяч орловцев. Об этом сообщает региональный информационный портал. Более 35 тысяч человек получили направление на углубленную диагностику. Пройти обследования можно в поликлинике по месту жительства.



Также в регионе продолжается диспансеризация после перенесенного коронавируса. Такой возможностью воспользовались 34 тысячи жителей области.



Основными целями диспансеризации являются обнаружение и профилактика болезней системы кровообращения, а также выявление и коррекция основных факторов риска заболеваний





Артем Ежаков



