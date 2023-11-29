Главная » Новости



11:00, 29 ноября 2023 года В Орловской области льготники получат участки с подведенными коммуникациями Газ и воду подведут к земельным объектам в поселке Нарышкино.



Фото: администрация Урицкого района

В Урицком районе Орловской области льготные категории граждан получат земельные участки с готовыми коммуникациями. Работы завершились в середине ноября.



Газораспределительные сети и водопровод проложены по улицам Молодежная, Солнечная, в переулках Березовый и Ягодный. Строительство велось по программе развития и укрепления социальной и инженерной инфраструктуры региона.



Предоставить земельные участки льготникам планируют уже в декабре. Об этом сообщили в администрации Урицкого района.





Сергей Мерцалов



