В Орловской области льготники получат участки с подведенными коммуникациями
Газ и воду подведут к земельным объектам в поселке Нарышкино.
Фото: администрация Урицкого района
В Урицком районе Орловской области льготные категории граждан получат земельные участки с готовыми коммуникациями. Работы завершились в середине ноября.
Газораспределительные сети и водопровод проложены по улицам Молодежная, Солнечная, в переулках Березовый и Ягодный. Строительство велось по программе развития и укрепления социальной и инженерной инфраструктуры региона.
Предоставить земельные участки льготникам планируют уже в декабре. Об этом сообщили в администрации Урицкого района.