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19:00, 28 ноября 2023 года Орловский клуб подводного плавания "Диво" отмечает юбилей Ему исполнилось 20 лет.







28 ноября День рождения отмечает орловский клуб подводного плавания "Диво". Сегодня ему исполнилось 20 лет. За это время дайверы получили известность не только в России, но и за рубежом. Сегодня в его рядах порядка полутысячи человек.



Они погружались в воды Тихого, Атлантического, Индийского и Северного Ледовитого океанов, Баренцева моря, Ладожского озера, Байкала. Со дна дайверы достали сотни уникальных находок – это церковные ценности Валаамского монастыря, 80-летние бутылки молока и многое другое.



Именно клуб "Диво" сделал находки, которые помогли установить место Судбищенской битвы. В прошлом году дайверы нашли точное место гибели бригантины "Юнона", установив в память о погибших моряках поклонный крест.



В рамках Президентского гранта Фонда культурных инициатив дайверы уже в начале 2024-го года с помощью 3D-фильма познакомят орловцев и жителей страны с историей Валаамского флота.





Юлия Опанасюк



