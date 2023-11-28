Прокуратура добилась подведения коммуникаций для сотни земельных участков в Орловской области
Их раздадут многодетным семьям.
Фото: архив "Вести-Орел"
Урицкая межрайонная прокуратура в суде добилась подключения 106 земельных участков к газо-, водо-, электроснабжению и водоотведению. Земля предназначалась для бесплатной передачи многодетным семьям, но не имела необходимой коммунальной инфраструктуры.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, вердикт суда исполнили. Из казны региона на это выделили 33 миллиона рублей. Раздача земли льготникам началась.