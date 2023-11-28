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18:30, 28 ноября 2023 года Орловец борется с болью искусством фотографии Рисовать и ловить кадры Алексей Савкин начал с 13 лет.







Фотохудожник Алексей Савкин считает, что почти любую боль можно заглушить творчеством. Еще с 13 лет он начал рисовать и фотографировать, чтобы справляться с болью. Мужчине диагностировали ДЦП, чуть позже нашли кисту на мозге.



Сейчас Алексея Савкина мучает новообразование в носовой пазухе. Антибиотики бессильны, а пациента с таким анамнезом готов оперировать не каждый врач.



Четыре года назад мужчина закончил учебу в институте, получил диплом бакалавра по специальности "Народное художественное творчество". Тогда со здоровьем было лучше, принимать таблетки почти не приходилось. Мужчина готов попробовать себя в преподавании. Это еще один шанс на самореализацию.



Поддержать Алексея можно подпиской на его сообщество в "ВКонтакте" "Съемка на портрет, Искусство".





Ирина Костина



