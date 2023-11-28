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14:34, 28 ноября 2023 года В Орле установили памятник 19 века генералу Дарагану Мемориал с 2019 года находился на временном хранении в военно-историческом музее.



Фото: Орловский краеведческий музей

Сотрудники Орловского краеведческого музея установили надгробный памятник герою обороны Севастополя, генерал-майору Федору Дарагану. Памятник сохранился чудом, его изготовили после смерти генерала в 1870-е годы.



Памятник вернули на Троицкое кладбище, где когда-то захоронили генерала. Точное место пока установить не удалось.



– Надгробный памятник генерал-майора Ф.И. Дарагана является единственным сохранившимся в Орле памятником участника Крымской войны и обороны Севастополя. Сохранение этого памятника необходимо для увековечивания памяти защитников Крыма и Севастополя, а также для проведения мемориальных торжеств, посвященных этим событиям – яркой странице истории нашего Отечества, - сообщили Орловском краедведческое музее.







Сергей Силаев



