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14:34, 28 ноября 2023 года

В Орле установили памятник 19 века генералу Дарагану

Мемориал с 2019 года находился на временном хранении в военно-историческом музее.

Фото: Орловский краеведческий музей

Сотрудники Орловского краеведческого музея установили надгробный памятник герою обороны Севастополя, генерал-майору Федору Дарагану. Памятник сохранился чудом, его изготовили после смерти генерала в 1870-е годы.

Памятник вернули на Троицкое кладбище, где когда-то захоронили генерала. Точное место пока установить не удалось.

Надгробный памятник генерал-майора Ф.И. Дарагана является единственным сохранившимся в Орле памятником участника Крымской войны и обороны Севастополя. Сохранение этого памятника необходимо для увековечивания памяти защитников Крыма и Севастополя, а также для проведения мемориальных торжеств, посвященных этим событиям – яркой странице истории нашего Отечества, - сообщили в Орловском краедведческое музее.



Сергей Силаев
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